مصرع 10 حوثيين في جبهة قانية واندلاع مواجهات في محافظة البيضاء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:24 صباحًا, 10 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض سقط قتلى وجرحى وأسرى من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المواجهات اندلعت عقب هجوم لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية بالمحافظة، مؤكدةً أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت الهجوم وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة، حيث قتل أكثر من عشرة، وأُسر 13 من الميليشا الإرهابية.

وفي منطقة “قيفة” بمديرية القريشية اندلعت معارك بين المقاومة الوطنية وميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة، سقط فيها قتلى وجرحى، في حين ما تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.

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