شكرا لقرائتكم خبر عن معهد روبرت : 436 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 436 حالة مقابل 555 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 216327. وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلا 9197.

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