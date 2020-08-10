كوريا الجنوبية تسجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 28 حالة من بينها 17 حالة انتقال محلي للعدوى، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 14626.
ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة بسبب الفيروس، ما يجعل إجمالي عدد الوفيات يستقر عند 305، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وبلغ عدد المتعافين تماما من الفيروس 13658 بزيادة 16 عن اليوم السابق.
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