شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع وفيات وإصابات كورونا بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد تسجيل 292 وفاة و4376 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضا من 695 وفاة و6495 إصابة في اليوم السابق. ووصل إجمالي العدد في المكسيك إلى 480278 حالة إصابة 52298 وفاة. وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة. وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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