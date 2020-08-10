تشريعية البرلمان : رفضنا رفع الحصانة عن رئيس الزمالك لوجود «شبهة الكيدية»

أكد النائب إيهاب الطاوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن سبب توصية اللجنة برفض رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جاء بسبب وجود شبهة الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.

وأضاف "الطماوي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن اللجنة التشريعية والدستورية تحترم النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية وكل محبي النادي الأهلي في مصر وأفريقيا وكافة دول العالم، وإن اللجنة ينحصر دورها في البحث في مدى كيدية الدعوى.

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وتابع: النائب مرتضى منصور قدم 5 مستندات ورقية تشير لشبهة الكيدية بسبب البلاغات المتبادلة بينه وبين شخصيات محددة، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية لا تبحث في مضمون الطلب وإن دورها فقط يقتصر على التوصية وإن قرار رفع الحصانة يكون للجلسة العامة لمجلس النواب.

ويذكر ان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.