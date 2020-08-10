شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: المشاركة فى انتخابات الشيوخ ضرورة للتصدى لأى ادعاءات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن الحزب يعمل على حث المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ بإيجابية أيا كان الاختيار، موضحا أن الحزب شكل غرفة عمليات لمتابعة التصويت فى الخارج والداخل .

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى أن معدلات المشاركة بانتخابات الشيوخ هامة للغاية وهو ما يستلزم ضرورة النزول بقوة أمام صناديق الاقتراع لتليق النتائج بمصر أمام العالم أجمع .

وشدد أنها ستبلور الرغبة الحقيقية للمصريين فى استكمال كل مؤسسات الدولة ومنحها القوة الشعبية التى تظهر للعالم وهو ما يتصدى لأى إدعاءات خارجية، مناشدا المواطنين أن يخوضوا المشاركة واختيار من يمثلهم في هذا المجلس.

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ولفت "بدراوى " إلى أن الحزب عمل من خلال حملات طرق أبواب لتعريف المواطنين بأهمية مجلس الشيوخ واختصاصاته وذلك بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بجانب حملات على مواقع السوشيال ميديا لحث المصريين على إنفاذ حقهم الدستوري فى الإدلاء بصوتهم الانتخابى واختيار الأفضل .

وكان قد دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، المصريين بالخارج لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى اليوم الاحد وغدا الاثنين.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم على أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل ناخب اسمه مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين وبالنسبة للمصريين بالخارج فيحق لمن سجل بياناته على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى أن يبدى رأيه فى الانتخابات عبر البريد.