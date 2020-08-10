ضبط ملهى ليلي بدون ترخيص في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت إدارة شرطة المرافق حملة مسائية تنسيقا مع حي الدقي، استهدفت التأكد من تراخيص الكافيهات والملاهي الليلية. وأسفرت الحملة عن ضبط ملهى ليلي بدون ترخيص بشارع المساحة، وتم رفع محتوياته وإيداعها مخازن الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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