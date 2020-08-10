كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد العباني: "حفتر" أتاح للشرعية أن تقوم في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، أن المشير خليفة بن حفتر، قد أتاح الفرصة للشرعية أن تقوم في ليبيا، فهو من أعاد القوة من جديد إلى صفوف الجيش حتي أنه قد أصبح في الترتيب التاسع عالميا والخامس عربيا، كما أنه لابد أن نوجه تحية إجلال وتقدير لكل من الجيش المصري والليبي، لأنهم المدافع الحقيقي عن الأرض والعرض والوطن.

وتابع "العباني"، خلال تصريحاته مع موقع الخليج 365: "في ذكري تأسيس الجيش الليبي يجب أن نتذكر أن أجدادنا قاموا ببناء جيش لكي يحمي ليبيا ولم يفكروا في تكوين ميليشيات مسلحة تضر بأمن ليبيا، بل قاموا بحماية بلادنا لسنوان فالجيش الليبي لم يمت ولن ينتهي فهو جيش الكرامة ويتحمل علي كاهله مهمة إعادة بناء الدولة.

وأضاف أن العلاقات التي تربط بين ليبيا ومصر ليست وليدة اللحظة ولكنها علاقات تاريخية فحينما جئنا نستنجد بمصر وقت الإحتلال الإيطالي لم نأتي لاجئين أتينا نازحين في مصر، فمصر هي الشقيقة الكبري وقلب العروبة.