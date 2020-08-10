مدرعات الجيش تنزل شوارع طنجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي-فيديو وصور

فيديو وصور: يونس الميموني

شرعت مدرعات عناصر الجيش الملكي، اليوم الأحد، بطنجة، في التمركز إلى جانب سيارات القوات العمومية في عدد من الأحياء والشوارع من أجل المساعدة في تنفيذ تدابير الحجر الصحي المفروضة في المدينة.

وبحسب ما عاين موقع “اليوم24” فإن مدرعات الجيش تتواجد في كل من ساحة الجامعة العربية، وشارع مولاي علي الشريف، وحي بنكيران الموجود في منطقة بني مكادة، ومدارة محج محمد السادس، وساحة المغرب، ومدار ميناء طنجة المدينة.

وكانت تعزيزات لعناصر القوات المسلحة الملكية، قد وصلت إلى عاصمة البوغاز من أجل المساعدة في تنفيذ تدابير الحجر الصحي المفروضة في المدينة.

وضمت قافلة التعزيزات شاحنات ثقيلة لنقل المدرعات والمعدات العسكرية، وحافلات على متنها عناصر من القوات المسلحة الملكية.

وتأتي هذه التدابير المتخذة على خلفية الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات الذي شهدته عاصمة البوغاز، خلال الأسابيع الأخيرة.

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