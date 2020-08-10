شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال ... 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأوضحت وزارة الصحة في السنغال اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 الفا و 175 مصابا، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة.

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