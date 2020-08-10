شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الباكستاني: الإغلاق الذكي حقق نتائج إيجابية للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي أن بلاده حققت نتائج إيجابية في احتواء جائحة كورونا من خلال تطبيق إستراتيجية الإغلاق الذكي.

وأوضح في تصريح أمس، أن باكستان تمكنت من التغلب على جائحة كورونا بسبب الانضباط الكامل على المستوى الداخلي.

وأضاف أن إستراتيجية الإغلاق الذكي أسهمت في الحفاظ على التوازن في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في باكستان.