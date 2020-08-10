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«تلجراف»: بريطانيا قد تلغي الإحصاء اليومي لوفيات كورونا

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ذكرت صحيفة تلجراف البريطانية أمس الأحد، أن الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد قد يتم إلغاؤه وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء.

وقالت الصحيفة إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري، وكان وزير الصحة مات هانكوك أمر بفتح التحقيق بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا يبالغون في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ونقلت تلجراف عن مصدر في الحكومة قوله إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلا منه.

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