شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإنعاش الأوروبي.. بارقة أمل لحل مشكلات إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن صندوق الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا خطوة مهمة في مسيرة التكتل، ويجعل من احتمالات قيام أوروبا بحل «مشكلة إيطاليا» دون تعطيل أفضل قليلاً.

وبحسب مقال لـ «روبرت صمويلسون»، فإن مشكلة إيطاليا، بالنسبة لأولئك الذين نسوا أو الذين لم يعرفوا أبدًا، هي استمرار ديونها الحكومية الضخمة، والتي تم تقديرها في عام 2019 بنسبة 135 % من إجمالي ناتجها المحلي، والخطر هو أن إيطاليا تخلفت عن السداد.

ومضى الكاتب يقول: إذا لم تستطع إيطاليا تغطية تكاليف الفائدة أو السداد الأساسي، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من الذعر المالي العالمي. للحد من الخسائر، سوف يندفع المستثمرون والتجار إلى بيع الأسهم والسندات والأصول المالية الأخرى. سيكون التأثير ضارا، لأن موجات البيع ستدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض.

وأردف يقول: المشكلة هي أن الوباء أضعف اقتصاد إيطاليا الهش بالفعل. في ظل السياسات القائمة، سترتفع الديون الحكومية إلى 162 % من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات كابيتال إيكونوميكس.

وتابع: مثل معظم أوروبا والولايات المتحدة، تشهد إيطاليا بالفعل أسوأ ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية. من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 % في عام 2020، مدفوعًا بالانخفاضات في إنفاق المستهلكين (11.5 %) والاستثمار التجاري (21.3 %). ويضيف العجز السنوي إلى الديون المتراكمة على الحكومات.

وأضاف: في توقعاتها، تشير كابيتال إيكونوميكس إلى عاملين أديا إلى تفاقم الركود، وهما السياحة الضعيفة، التي تمثل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، والصعوبة التي يواجهها الإيطاليون في العمل من منازلهم، مما يعكس خدمات الإنترنت السيئة للبلاد. إضافة إلى كل هذا، عاشت إيطاليا مواجهة مدمرة مع الوباء، مما أسفر عن أكثر من 35000 حالة وفاة.

وأردف: إذا كانت بقية أوروبا مزدهرة، فقد تسحب إيطاليا من الركود. ولكن، بطبيعة الحال، فإن معظم أوروبا ليست مزدهرة. وهي تكافح أيضا للهروب من مصيدة فيروس كورونا نفسها. تتوقع كابيتال إيكونوميكس أنه في عام 2020، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % في ألمانيا، و8 % في فرنسا و12 % في إسبانيا.

وأشار إلى أن ما منع الدول حتى الآن من التخلف عن سداد الديون كان البنك المركزي الأوروبي.

وتابع: تم شراء كميات هائلة من الديون الإيطالية والسندات الأوروبية الأخرى. البنك المركزي الأوروبي هو المقرض الأخير في أوروبا، حيث يشتري أكثر من 100 مليار يورو شهريًا، وفقًا لكابيتال إيكونوميكس. على الرغم من أن هذا استبق أي تقصير، فإنه من غير الواضح إلى متى يمكن أن يستمر ذلك.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في تحسن التوقعات الخاصة بإيطاليا هو منطقة اليورو، التي بدأت تتصرف وكأنها وحدة متماسكة وليس مجرد مجموعة من البلدان.

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قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن صندوق الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا خطوة مهمة في مسيرة التكتل، ويجعل من احتمالات قيام أوروبا بحل «مشكلة إيطاليا» دون تعطيل أفضل قليلاً.

وبحسب مقال لـ «روبرت صمويلسون»، فإن مشكلة إيطاليا، بالنسبة لأولئك الذين نسوا أو الذين لم يعرفوا أبدًا، هي استمرار ديونها الحكومية الضخمة، والتي تم تقديرها في عام 2019 بنسبة 135 % من إجمالي ناتجها المحلي، والخطر هو أن إيطاليا تخلفت عن السداد.

ومضى الكاتب يقول: إذا لم تستطع إيطاليا تغطية تكاليف الفائدة أو السداد الأساسي، فقد يؤدي ذلك إلى حالة من الذعر المالي العالمي. للحد من الخسائر، سوف يندفع المستثمرون والتجار إلى بيع الأسهم والسندات والأصول المالية الأخرى. سيكون التأثير ضارا، لأن موجات البيع ستدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض.

وأردف يقول: المشكلة هي أن الوباء أضعف اقتصاد إيطاليا الهش بالفعل. في ظل السياسات القائمة، سترتفع الديون الحكومية إلى 162 % من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات كابيتال إيكونوميكس.

وتابع: مثل معظم أوروبا والولايات المتحدة، تشهد إيطاليا بالفعل أسوأ ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية. من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 % في عام 2020، مدفوعًا بالانخفاضات في إنفاق المستهلكين (11.5 %) والاستثمار التجاري (21.3 %). ويضيف العجز السنوي إلى الديون المتراكمة على الحكومات.

وأضاف: في توقعاتها، تشير كابيتال إيكونوميكس إلى عاملين أديا إلى تفاقم الركود، وهما السياحة الضعيفة، التي تمثل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، والصعوبة التي يواجهها الإيطاليون في العمل من منازلهم، مما يعكس خدمات الإنترنت السيئة للبلاد. إضافة إلى كل هذا، عاشت إيطاليا مواجهة مدمرة مع الوباء، مما أسفر عن أكثر من 35000 حالة وفاة.

وأردف: إذا كانت بقية أوروبا مزدهرة، فقد تسحب إيطاليا من الركود. ولكن، بطبيعة الحال، فإن معظم أوروبا ليست مزدهرة. وهي تكافح أيضا للهروب من مصيدة فيروس كورونا نفسها. تتوقع كابيتال إيكونوميكس أنه في عام 2020، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % في ألمانيا، و8 % في فرنسا و12 % في إسبانيا.

وأشار إلى أن ما منع الدول حتى الآن من التخلف عن سداد الديون كان البنك المركزي الأوروبي.

وتابع: تم شراء كميات هائلة من الديون الإيطالية والسندات الأوروبية الأخرى. البنك المركزي الأوروبي هو المقرض الأخير في أوروبا، حيث يشتري أكثر من 100 مليار يورو شهريًا، وفقًا لكابيتال إيكونوميكس. على الرغم من أن هذا استبق أي تقصير، فإنه من غير الواضح إلى متى يمكن أن يستمر ذلك.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في تحسن التوقعات الخاصة بإيطاليا هو منطقة اليورو، التي بدأت تتصرف وكأنها وحدة متماسكة وليس مجرد مجموعة من البلدان.