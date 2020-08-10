شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تنظر 12 اقتراحا برغبة بشأن مشكلات قيود الارتفاع والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها يوم الأحد من الأسبوع المقبل، عدد 12 اقتراحا برغبة، متعلقة بمشكلات قيود الارتفاع للمبانى فى بعض المحافظات، ومشكلات وخدمات توصيل الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلى، بشأن رفع قيود الارتفاع المقررة لمدينة المراغة - محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن رفع قيود الارتفاع المقررة لمدينة أسيوط - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء محطة معالجة صرف صحى على جرن بنانى بموت - مركز نبروه – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن زراعة النخيل المثمر بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية بدلا من نخيل وأشجار الزينة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بجميزة بنى عمرو - مركز ديرب نجم- محافظة الشرقية.

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كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن توصيل الصرف الصحى لمجلس قروى بنى غنى مركز سمالوط - محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إقامة محطات صرف صحى بمجالس قروية (شارونة - میانه - برطباط -آبا - طنبدى - شم البحرية ) بمركز مغاغة - محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين محمود عشماوى، بشأن استكمال مشروع الصرف الصحى بقرى ( نای - طنان - قيما- صنافير) محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سلیم عسکری بشأن إحلال وتجديد مساكن السيول بمنطقة السيول - بقرية خزام -مركز قوص - محافظة قنا.

وتنظر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب بدوى النويشى، بشأن استكمال تصوير محطة مياه مدينة الواسطى الشرقية – محافظة بنى سويف، وعمل تغطية خرسانية على لوحة كهرباء المحطة الخاصة بها، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عطية موسی جبلی، بشأن عمل شبكة صرف صحى بوادى مندر وتوابعها ( سبيته الشرفا الشرقية والعربية - وأبو الطليمات - ومنحر النافة - خريزة ) محافظة جنوب سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عاصم عبد العزيز مرشد بشأن ربط محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر العيص - مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.