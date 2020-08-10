الجيزة تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أنهت أحياء ومدن محافظة الجيزة استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ، وعلى رأسها مدينة أوسيم وشمال الجيزة، بالتنسيق مع القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الشيوخ بالمدينة.

وتم التأكيد على جاهزية المقرات الانتخابية من النظافة والإنارة العامة حول المقرات وتجهيزها من الداخل لتكون على أتم الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

كما تم رش وتطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بنطاق قرى ومدينة أوسيم وباقي مناطق الجيزة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن الوقوف على التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم تجهيز ورفع كفاءة النظافة وإنارة محيط لجان الانتخابات وإظهارها بالمظهر اللائق والتيسير على الناخبين والقائمين على الانتخابات.