الجيزة: إزالة عقارات مخالفة مقامة على أرض زراعية في أبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: شن مركز ومدينة أبوالنمرس، حملة لإزالة مبنى عبارة عن هيكل خرساني على مساحة 150 مترا تقريبا على أرض زراعية ومقام بدون ترخيص تحت كابلات كهرباء الضغط العالي. كما تم إزالة منزل مكون من دور أرضي وأول على مساحة 100 متر تقريبا بحوض العشرين زمام ترسا التابع للوحدة المحلية بمنيل شيحة بمتابعة المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس. جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة حازمة لمخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية.

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