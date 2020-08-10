الصحة التونسية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية ،اليوم الأحد ، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 12 إصابة محلية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1697 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة- في بيانها حول الوضع الوبائي للفيروس،حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه بعد إجراء 1283 تحليلا مخبريا، من بينها 17 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، تم تسجيل 26 تحليلا إيجابيا، من بينهم 19 حالة إصابة جديدة، 12 منها محلية، و7 حالات إصابة وافدة، و7 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

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