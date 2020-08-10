تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا.. ووزراء السيادة يحتفظون بحقائبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (أ ش أ):

أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا، مساء اليوم الأحد، تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المعين قبل أيام محمد ولد بلال.

واحتفظ كل من وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الدفاع حنانه ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق، ووزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي أعمر طالب، ووزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح محمد ماء العينين أييه، ووزير الصحة محمد نذير حامد، بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

وحسب المرسوم الرئاسي، تم تعيين محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بي وزيرًا للعدل، وعثمان مامادو كان وزيرًا للاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية، وعبد السلام ولد محمد صالح وزيرًا للبترول والمعادن والطاقة، وكمرا سالوم محمد وزيرًا للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وعبد العزيز ولد داه وزيرًا للصيد والاقتصادي البحري، والناهة بنت مكناس وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة، وخديجة بنت بوكه وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والدي ولد الزين وزيرًا للتنمية الريفية، والطالب ولد سيد أحمد وزيرًا للتشغيل والشباب والرياضة، ومحمدو ولد أمحيمد وزيرًا للتجهيز والنقل، وسيد أحمد ولد محمد وزيرًا للمياه والصرف الصحي، وسيدي ولد سالم وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام والناطق باسم الحكومة، ولمرابط ولد بناهي وزيرًا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، والناها بنت الشيخ سيديا وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومريم بكاي وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة، وأحمدو التجاني تيام وزيرًا أمينًا عامًا للحكومة.