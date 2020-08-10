كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب لبناني: أتوقع استقالة حكومة "حسان دياب" قبل الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور بلال عبد الله، عضو مجلس النواب اللبناني، إنه يتوقع استقالة الحكومة اللبنانية قبل الغد.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"،:"أتوقع استقالة الحكومة قبل الخميس إلا إذا فض عرابو هذه الحكومة ان تستقيل، أو وجدنا من يجاول تبرئتها مما حدث".

وهاجم، النائب اللبناني، حكومة حسان دياب، مطالبها بالاستقالة ووضع حكومة حيادية لإيجاد سلطة سياسية جديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ناشد خلال كلمته في مؤتمر باريس لدعم لبنان، أن تنأى لبنان بنفسها عن التجاذبات الإقليمية والصراعات الداخلية، وشدد على تركيز جهود الشعب اللبناني على مؤسسات الدولة اللبنانية، مع ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك.

Advertisements

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، النأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.