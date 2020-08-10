إصابتان بفيروس “كورونا” في صفوف أتليتيكو مدريد

كشف فريق أتليتيكو مدريد الاسباني تسجيل حالتي إصابة بفيروس “كورونا” في صفوفه، اليوم الأحد.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة “لابيرداد” أن فريق العاصمة أكد تعرض لاعبين للإصابة بـ “كوفيد 19″، مبرزا في السياق ذاته أنهما خضعا للحجر الصحي في انتظار تعافيهما للعودة مجددا إلى التداريب.

وشدد المصدر ذاته على كون مسؤولي الأتليتيكو أخطروا المصالح الصحية بكل من إسبانيا والبرتغال، وكذا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحادين الاسباني والبرتغالي للعبة ذاتها تفعيلا لإجراءات البروتوكول الصحي المتبع.

ويأتي الإعلان عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف فريق العاصمة الاسبانية أياما قليلة قبل مباراته مع لايبزيغ يوم الخميس المقبل لحساب منافسات ربع نهائي “التشامبيونزليغ” بلشبونة البرتغالية.