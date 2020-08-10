بسبب خرق التدابير الاحترازية..إغلاق مقاهي ومحلات وإحالة أزيد من 742 شخصا على العدالة بتارودانت

أحالت السلطات المختصة بتارودانت، أمس السبت واليوم الأحد، 742 شخصا على العدالة للإشتباه في خرقهم للتدابير الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في إطار قيام السلطات المحلية باقليم تارودانت بتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية والزجرية لكل المخالفين، تم إغلاق بعض المحلات والمقاهي التي لم تمتثل للضوابط الصحية الوقائية المعمول بها لمواجهة هذه الجائحة، مشيرة إلى أنه تم استصدار قرارين إداريين لاغلاق مقهيين بمدينة تارودانت.
وذكر المصدر أن السلطات المحلية ستواصل العمل، طبقا للمقتضيات القانونية، من أجل فرض احترام التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين من خلال متابعة كل المخالفين للضوابط الصحية وتعليمات السلطات العمومية المتعلقة بالوقاية من الجائجة.
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