شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 178 إصابة جديدة بكورونا و 17 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان في مصر أمي الأحد، إنه تم تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 17 وفاة بفعل الفيروس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها و 5009 حالات وفاة‮.

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