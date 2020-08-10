شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعلن تشكيل حكومتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الرئاسة الموريتانية، أمس، تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 22 وزيراً أغلبهم من الحكومة السابقة.

واحتفظ وزراء الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد والدفاع حننه ولد سيدي والداخلية محمد سالم ولد مرزوق والمالية محمد الأمين ولد الذهبي بحقائبهم من ضمن 17 وزيراً بقوا في التشكيل الجديدة من الحكومة المستقيلة، ودخل وزراء جدد للعدل والاقتصاد والنفط والثقافة.

وقال الوزير الأمين العام للرئاسة آدما بوكار سوقو في تصريح صحفي خلال إعلان التشكيل الجديدة إن الرئيس الموريتاني قرر إجراء هذا التعديل في الحكومة من أجل ضمان السير المنتظم للعدالة.

وفيما يلي أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها المهندس محمد ولد بلال الذي عُين الخميس الماضي، فقد عُين محمد محمود ولد بيه وزيراً للعدل، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد وزيراً للخارجية والتعاون، وحننه ولد سيدي وزيراً للدفاع، ومحمد سالم ولد مرزوك وزيراً للداخلية واللامركزية.

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كما عُين عثمان مامودو كان وزيراً للشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ومحمد الأمين الذهبي وزيراً للمالية، والداه ولد سيدي ولد أعمر الطالب وزيراً للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي (الأساسي).

كما عُين محمد ماء العينين ولد أييه وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، وعبدالسلام ولد محمد صالح وزيراً للبترول والمعادن والطاقة، وكمرا سالوم محمد وزيراً للوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة.

أما وزارة الصحة، عيّن لها محمد نذيرو ولد حامد، وعبدالعزيز ولد داهي وزيراً للصيد والاقتصادي البحري، ووزارة التجارة والصناعة والسياحة للناهة بنت مكناس، ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي (استصلاح الأراضي ) لخديجة بنت بوكه، ووزارة التنمية الريفية لـ الدي ولد الزين ووزارة التجهيز والنقل لمحمدو ولد أمحيمد، ووزارة المياه والصرف الصحي لسيد أحمد ولد محمد، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام الناطق باسم الحكومة لسيدي ولد سالم، ووزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان لـ لمرابط ولد بناهي.

كما عُينت الناها بنت الشيخ سيديا وزيرةً للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومريم بكاي وزيرةً للبيئة والتنمية المستدامة، وأحمدو التجاني تيام أميناً عاماً للحكومة بدرجة وزير.