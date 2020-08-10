حاملة مروحيات فرنسية تبحر إلى لبنان تحمل مساعدات و700 عسكرى لرفع الانقاض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

أبحرت حاملة المروحيات "تونير" التابعة للبحرية الفرنسية، من مرفأ طولون جنوب شرقى فرنسا متّجهة إلى لبنان ، بحسب "العين" الإماراتية.



وتحمل "تونير" موارد مادية وبشرية للمساعدة فى رفع الأنقاض الناجمة عن الانفجار الضخم الذى دمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت.

وانطلقت السفينة وعلى متنها نحو 700 عسكرى وعدة أطنان من التجهيزات من مرفأ طولون، ومن المتوقّع أن تصل السفينة إلى المياه الإقليمية اللبنانية الخميس، وفق القوات البحرية الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم القاعدة البحرية فى طولون كريستين ريب "تلقينا طلبا من اللبنانيين للحصول على تجهيزات هندسة برية وبحرية. لذا على متن السفينة فرق متخصصة فى رفع الأنقاض وما يحتاجون اليه من تجهيزات".

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كذلك تنقل السفينة "مجموعة هندسة تابعة لسلاح البر تضم نحو 350 شخصا"، كما "فرقة غطاسين تابعة للبحرية الوطنية متخصصة فى تفكيك القنابل ولديها القدرة على العمل تحت سطح البحر والتحقيق فى المناطق المرفئية"، وذلك للمساعدة فى الأعمال الجارية فى مرفأ بيروت الذى تحوّل إلى ركام جراء انفجار وقع الثلاثاء ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فى بيان أن السفينة تنقل أيضا "قدرات استطلاع بحري" من البحرية الفرنسية، كذلك تنقل السفينة وسائل إنزال برمائى ومروحيات عسكرية.

وأرسل جهاز الإطفاء البحرى فى مرسيليا وأجهزة إطفاء المنطقة عددا من الآليات المتخصصة لمساعدة أجهزة الإطفاء فى لبنان، وتشمل المساعدات المحمّلة على متن السفينة مواد غذائية وتجهيزات بناء قدّمتها وزارات فرنسية عدة وشركات خاصة، وفق ريب.

و نظّمت فرنسا عبر الفيديو مؤتمرا دوليا للمانحين، أقر إقامة "جسر جوى وبحري" لإيصال أكثر من 18 طنا من المساعدات الطبية ونحو 700 طن من المواد الغذائية إلى بيروت، يتم تسيير رحلات جوية إلى لبنان محمّلة بمساعدات.