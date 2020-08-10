شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم "الشعب" التركى يدعو المعارضة للاتحاد أمام تحالف أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس حزب الشعب الجمهورى تحالف الأحزاب المعارضة إلى إيجاد لغة حوار مشتركة للحفاظ على مستقبل التحالف، وذلك ردًا على دعوة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلى، حليف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعودة رئيسة حزب الخير إلى التحالف الحاكم فى تركيا.

ونقل موقع تركيا الآن عن زعيم المعارضة التركية قوله إنه يجب على إدارة التحالف المعارض إيجاد لغة خطاب مشتركة بين الأعضاء، وطالب أعضاء حزبه أن يبتعدوا عن أقاويل الحزب الحاكم وحلفائه التى من شأنها أن تؤذى الحزب والتحالف بصفة عامة.

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وأوضح كليتشدار أوغلو أن دعوة بهتشلى لرئيسة حزب الخير، ميرال آكشنار، بأن تعود لموالاة النظام الحاكم مرة أخرى إنما يقف وراؤها الرئيس التركى ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

فيما كشف موقع "شهيد أولمز" التركى أن وزير الدفاع التركى، خلوصى أكار، هو المرشح لخلافة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. وأفاد الموقع بأن خلوصى أكار هو الأكثر شعبية وفقًا لاستطلاعات العام الماضى، مشيرًا إلى أن أردوغان سيرشحه وهى الطريقة الوحيدة حتى لا يفقد السلطة، وتظل زمام الأمور فى يده، بجانب أن تلك هى الصيغة الوحيدة التى ستنقذ حزب العدالة والتنمية.

وذكر الموقع التركى أن خلوصى أكار إذا ترشح للرئاسة سيدعمه حزب العدالة والتنمية وحليفه، حزب الشعوب القومية، ومن الممكن أن يدعمه جزء من حزب المستقبل، وحزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" وحزب الشعب الجمهوري.