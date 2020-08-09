فيروس كورونا.. الدار البيضاء تتصدر عدد الإصابات ب367 خلال 24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد عن التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المغرب.

وحسب معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة،

تم تسجيل 411 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات ، أغلبها في مدينة حالة بالدارالبيضاء الكبرى التي سجلت 367 و20 بالمحمدية، و16 بمديونة، و8 بالجديدة.

وسجلت حالة بجهة مراكش آسفي 335 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، 314 حالة بمراكش، و11 باليوسفية، و6 آسفي، و2 بكل من الرحامنة والحوز، بينما سجلت بجهة فاس مكناس 171 إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية، 91 منها بفاس، و38 بمكناس، و24 بمولاي يعقوب، و11 بتازة، و5 بإفران، وحالة واحدة بكل من الحاجب وصفرو.

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وقال المصدر نفسه، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 144 حالة، منها 131 حالة بطنجة، و6 بوزان، و5 بتطوان، وحالة واحدة بكل من العرائش والمضيق-الفنيدق، في حين سجلت 71 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، 8 2حالة بسلا، و17 حالة بالرباط، و10 حالات بتمارة، و7 حالات بالخميسات، و5 سيدي قاسم، و3 بالقنيطرة، وحالة واحدة بسيدي سليمان.

وتم رصد 55 حالة بجهة درعة تافيلالت، 27 بورزازات، و14 بتنغير، و5 حالات بكل من زاكورة والرشيدية و4 حالات بميدلت و27 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، حيث سجلت ببني ملال 17 حالة مؤكدة و7 حالات بأزيلال، و3 حالات بالفقيه بن صالح.

كما تم تسجيل 6 حالات بجهة سوس ماسة، خلال نفس الفترة الزمنية 3 حالات بتزنيت، وحالة بكل أكادير إداوتنان وطاطا تارودانت، و5 حالات بجهة الداخلة واد الذهب جميع الحالات سجلت في مدينة بالداخلة، و4 حالات بالجهة الشرقية، حالتان سجلتا بجرادة، وحالة بكل من الناظور وفكيك، وحالة واحدة بكلميم-واد نوند رصدت بإقليم طانطان، في حين لم تسجل أي حالة جديدة بجهة العيون- الساقية الحمراء.