16 إصابة بفيروس “كورونا” في صفوف فريق مصري

أعلن النادي المصري البورسعيدي اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق الأول، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية الأخيرة أمس السبت.

وأوضح المصري عبر موقعه الرسمي أن الطاقم الطبي بالنادي برئاسة الدكتور شادي السعدني قد تلقى إخطارا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بتأكد إصابة 16 من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا.

وكشف المصري أن هناك 12 لاعبا من بين المصابين الـ16، ليكون بذلك ثاني الفرق الأكثر تضررا بالفيروس بعد الإنتاج الحربي الذي تم اكتشاف فيه 18 حالة دفعة واحدة قبل 3 أسابيع.

ويأتي الكشف عن هذه الاصابات في صفوف المصري عشية لقائه في الدوري ضد حرس الحدود، ما دفع إدارته الى التقدم بطلب تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى نتيجة الظروف الحالية، لكن الاتحاد رفض طلبه وقرر الإبقاء على المباراة المقررة مساء الاثنين في المرحلة الثامنة عشرة.

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت حالات إيجابية بهذا العدد الكبير في فريق واحد، جاء نتيجة تقصير في إتباع الإجراءات الاحترازية الواجبة.