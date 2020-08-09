إصابة خطيرة لطفلة من النقب... على جسدها آثار "كدمات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، من شقيب السلام في النقب، بجراح خطيرة، وذكر مصدر طبيّ، أنّ آثار "كدمات" كانت على جسدها.
وجاء في التفاصيل أن الطفلة وصلت إلى عيادة محلية في شقيب السلام، ليتمّ نقلها إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.
وبينما لم تذكر المصادر الطبية سبب الإصابة، إلا أن الناطقة باسم "نجمة داوود الحمراء"، قالت في بيان، إن الطفلة؛ نُقلت للمشفى "في حالة حرجة وفقدان للوعي و(على جسدها) كدمات".
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