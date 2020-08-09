روسيا تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترضت روسيا، الأحد، طائرة استطلاع أميركية كانت تتجه نحو الحدود الروسية فوق البحر الأسود، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان.

وكشف المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لهيئة الأركان العامة الروسية، أن "المقاتلة الروسية (سو-27) أرسلت لاعتراض الهدف الجوي بعد اكتشافه من قبل وسائل مراقبة الأجواء وهو يحلق فوق المياه الدولية في البحر الأسود".

وأشار المركز إلى أن طاقم الطائرة، اقترب من الهدف على مسافة آمنة وتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع أميركية من طراز "EP-3E ARIES"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر البيان أن "المقاتلة عادت إلى مطارها سالمة، بعد أن غيرت الطائرة الأميركية مسارها مبتعدة عن السواحل الروسية، دون أن يحدث انتهاك لحرمة الحدود الوطنية".

وشدد المركز على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.