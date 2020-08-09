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شكرا لقرائتكم خبر عن جمعيات قطر الخيرية.. بنوك حزب الله (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الأحد 9 أغسطس 2020
كشف فيديوجراف أن قطر تستخدم الجمعيات الخيرية من أجل دعم حزب الله اللبناني، كما أن الجمعيات تعتبر ستار لتقديم الدعم للتنظيم في الخفاء.
وأوضح الفيديو أن الدعم القطري يشمل أسلحة وأموال وأدوية لمساندة التنظيم، كما أن هناك عدة جميعات تقوم بالمهمة.. فمن هم؟ .
جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية.. وهي جميعة تأسست في عام 1995 أسسها عبد الرحمن النعيمي المعروف بـ "البنك الدولي للإرهاب" متورطة في تمويل جبهة النصرة في سوريا وتنظيم القاعدة والإخوان
ومؤسسة التعليم فوق الجميع ثاني مؤسسات دعم حزب الله قدمت دعم للتنظيم من خلال أدوية، فقد ساهمت في تسهيل صفقات أسلحة و تعتمد الدوحة على جمعيتها لتمويل الإرهاب.. فإلى متى يستمر ذلك؟
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