شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والصين.. 30 عاماً من العلاقات الدبلوماسية المميزة والان نبدء بالتفاصيل

احتفلت الملحقية الثقافية لدى بكين أمس بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي بن محمد الماضي كلمة بهذه المناسبة؛ نوه فيها بما شهدته العلاقات بين الجانبين من تطور مستمر خلال الثلاثة عقود الماضية، التي بُنيت على مبادئ الصداقة والثقة والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية الصينية شهدت منذ بدايتها نمواً متصاعداً وفق رؤية القيادتين؛ سعياً لتعزيز رؤية مشتركة لها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، حيث تخللها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، مما كان له بالغ الأثر في بناء قواعد صلبة لتعزيز وتطوير العلاقات في شتى المجالات.

كما ألقى الملحق الثقافي الدكتور فهد بن ماجد الشريف كلمة نوه فيها بالعلاقات السعودية - الصينية، واصفاً إياها بأنها علاقات دبلوماسية مميزة؛ توجت بكثير من النجاحات التي أسفر عنها الوصول للكثير من الاتفاقات المهمة التي أُسست للعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين في كثير من الجوانب الثقافية والاقتصادية والتعليمية والتجارية والاستراتيجية.

وجرى خلال الحفل تدشين فعالية جمع الأعمال الفنية بموضوع "الصداقة السعودية - الصينية في ثلاثين عاماً".

حضر الاحتفالية عدد من كبار المسؤولين في الصين وأعضاء السفارة والملحقيات التابعة لها، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات والمثقفين في الصين، ووسائل الإعلام الصينية.