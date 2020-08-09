شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يدعو مجلس الأمن لتمديد حظر التسلح على إيران والان نبدء بالتفاصيل

_دفعنا أثمانا فادحة للسياسات العدائية الإيرانية

_‏رفع الحظر سيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الدول الأعضاء الحاليين الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران حتى تتخلى صراحة عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياتها الارهابية.

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وقال عبر "تويتر": "دفعت اليمن ودول عربية "العراق، لبنان، سوريا" والمنطقة والعالم اجمع طيلة أعوام أثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والمليشيات المذهبية ونشر الافكار الارهابية المتطرفة".

‏وتابع: "استئناف بيع وتوريد السلاح الى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للمليشيات الطائفية والتنظيمات الارهابية وعلى رأسها"الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش" واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

‏وحذر من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، والذي سيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، ومصدر إضافي لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.