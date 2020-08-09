شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

قتل ٨ أشخاص بينهم ستة سياح فرنسيين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون قرب بلدة كوري السياحية في النيجر. وأوردت وكالة الأنباء النيجرية اليوم أن القتيلين الآخرين نيجيريين، موضحةً أن غالبية القتلى لقوا مصرعهم رمياً بالرصاص. ويعد هذا الهجوم، الأول من نوعه الذي يستهدف فيه سياح غربيون بهذه المنطقة من النيجر، منذ أن أصبحت وجهة سياحية قبل 20 سنةً.

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