توصيات خلية الازمة بالنجف لاصحاب المواكب الحسينية

اصدرت خلية الازمة بالنجف، الاحد، توصيات لاصحاب المواكب الحسينية.

وقال رئيس الخلية محافظ النجف لؤي الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "لايستطيع احد منع الشعائر الحسينية"، مشددا على "ضرورة اخذ الاحتياطات والالتزام بوصايا المرجعية والضوابط الصحية".

وتقرر مايلي :

-الجلوس على الكراسي والمسافة بين واحد وآخر متر ونصف الى مترين

-ارتداء جميع الحضور الكمامات وهذي مسؤولية صاحب الموكب.

-تعقيم المكان قبل وبعد المجلس

-اختصار وقت المجلس

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-وان يكون اللطم جلوسا على الكراسي تفاديا لخرق التباعد المطلوب

-ان يكون المجلس بالاماكن المفتوحة واذا كان مغلقا يُحدد بعدد ( حسب توجيهات ادارة صحة النجف الاشرف).

-ان يوفر صاحب الموكب مِحراراً يديويا للفحص

-عدم المصافحة ونحوها مطلقا



-ننصح كبار السن عدم الحضور حفاظا عليهم لاسيما من لديه امراض مزمنة وماشابه ذلك



-عدم نقل المجالس بالبث المباشر تفادياً لكثافة الحضور.



-المشاعل والمشق متروكة اليكم حسب تقييمكم لها لانها ذات حضور كبير وقد تتسب بتجمعات كبيرة.