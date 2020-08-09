- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
افاد مصدر امني، الاحد، بأندلاع حريق في مطعم وسط النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في مطعم بيت بغداد وسط مدينة النجف، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق في 'بيت بغداد' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.