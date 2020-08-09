بالصور.. حريق في 'بيت بغداد'

افاد مصدر امني، الاحد، بأندلاع حريق في مطعم وسط النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في مطعم بيت بغداد وسط مدينة النجف، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

Advertisements