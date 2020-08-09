وكيل اعمال ميمي: مشجع كان يجري مفاوضات انتقال اللاعب لتركيا

2020-08-09 | 22:34
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كشف الوسيط ووكيل اعمال اللاعبين، عمر اللامي، ان رئيس رابطة مشجعي نادي الشرطة، كان يجري مفاوضات لنقل اللاعب مهند علي "ميمي" الى تركيا.
وقال اللامي في حديث لبرنامج صوت الملاعب الذي يعرض على قناة السومرية، ان "نادي باشاك شهير التركي، تفاوض بشكل رسمي من اجل ضم اللاعب مهند علي لصفوفه".
واضاف ان "ادارة النادي تفاوضت مع ميمي وكان رئيس رابطة مشجعي القيثارة علي الصبيحاوي هو من يجري المفاوضات".
وتابع ان "ادارة نادي الشرطة طالبت بمبلغ مليونين دولار ومعسكر تدريبي لاسبوعين بالاضافة الى حافلة، لكن بشاك شهير قدم مليون ونصف مليون دولار بالاضافة الى معسكر تدريبي لعشرة ايام".
واضاف ان "ادارة النادي تفاوضت مع ميمي وكان رئيس رابطة مشجعي القيثارة علي الصبيحاوي هو من يجري المفاوضات".
وتابع ان "ادارة نادي الشرطة طالبت بمبلغ مليونين دولار ومعسكر تدريبي لاسبوعين بالاضافة الى حافلة، لكن بشاك شهير قدم مليون ونصف مليون دولار بالاضافة الى معسكر تدريبي لعشرة ايام".
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