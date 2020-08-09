اتلتيكو مدريد يسجل اصابتين بفيروس كورونا

ووفقًا لموقع النادي الرسمي، "خضع جميع أعضاء الفريق الأول لأتلتيكو مدريد لاختبارات فيروس كورونا أمس السبت كما هو مطلوب بموجب بروتوكول يويفا قبل السفر إلى لشبونة لمواجهة لايبزيج في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا".من بين النتائج المعروفة اليوم، ظهرت حالتين إيجابيتين، تم عزلهما في منازلهما، وتم إبلاغهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية والبرتغالية، وكذلك لليويفا، وبالمثل، سيتم إجراء اختبارات جديدة على أعضاء البعثة المتجهة إلى لشبونة وأقرب المخالطين للحالات الإيجابية.

وسيقوم النادي بتنسيق الجداول الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبمجرد أن تكون هناك خطة جديدة سيتم الإعلان عنها، كما يطالب بأقصى درجات الاحترام لهوية الحالتين المصابتين بفيروس كورونا.

