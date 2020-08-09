اخبار العالم

اتحاد السلة يوضح حقيقة انسحاب الميناء من المربع الذهبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-08-09 | 21:41

اتحاد السلة يوضح حقيقة انسحاب الميناء من المربع الذهبي

971 مشاهدة

كشف الاتحاد العراقي لكرة السلة، حقيقة انسحاب نادي الميناء من المربع الذهبي بالدوري الممتاز.
ويضم المربع الذهبي اندية النفط والشرطة ونفط الجنوب والميناء.

وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي في حديث للسومرية نيوز ان "اتحاد السلة لم يصله اي كتاب رسمي او إشارة او تصريح حول انسحاب نادي الميناء من المربع الذهبي".


واضاف "حتى اللحظة يعتبر الميناء مشاركاً في المربع الذهبي وفي حال تلقينا كتاباً رسمياً من ادارة السفانة، حينها ستحتمع الادارة لاتخاذ القرار المناسب".

وقرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل استئناف الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة من 2 ايلول الى 21 من الشهر ذاته بسبب حظر التجوال الحالي في البلاد ولاكتمال الموافقات الرسمية من خلية الازمه الصحية وإعطاء فرصه اكبر للاعداد.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة يوضح حقيقة انسحاب الميناء من المربع الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا