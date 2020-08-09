اتحاد السلة يوضح حقيقة انسحاب الميناء من المربع الذهبي

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2020-08-09 | 21:41
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كشف الاتحاد العراقي لكرة السلة، حقيقة انسحاب نادي الميناء من المربع الذهبي بالدوري الممتاز.
وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي في حديث للسومرية نيوز ان "اتحاد السلة لم يصله اي كتاب رسمي او إشارة او تصريح حول انسحاب نادي الميناء من المربع الذهبي".
واضاف "حتى اللحظة يعتبر الميناء مشاركاً في المربع الذهبي وفي حال تلقينا كتاباً رسمياً من ادارة السفانة، حينها ستحتمع الادارة لاتخاذ القرار المناسب".
وقرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل استئناف الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة من 2 ايلول الى 21 من الشهر ذاته بسبب حظر التجوال الحالي في البلاد ولاكتمال الموافقات الرسمية من خلية الازمه الصحية وإعطاء فرصه اكبر للاعداد.
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