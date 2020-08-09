غارة إسرائيلية على موقع لحماس بغزة

الخليج 365 - إيمان أحمدالإثنين 2020/8/10 01:14 ص بتوقيت أبوظبي
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، غارة على موقع لحركة حماس شمالي قطاع غزة.
وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365": إن دوي انفجار كبير سمع في بيت حانون، قبل أن يتبين أنه قصف إسرائيلي لموقع تابع للذراع المسلحة لحركة حماس.
وأعلن أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي أغارت على موقع مراقبة تابع لحركة حماس شمالي قطاع غزة.
واعتبر أن القصف جاء ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية.
واستأنف النشطاء الفلسطينيون منذ عدة أيام إطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية، ما أدى إلى إشعال حرائق في الحقول.
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