4 قتلى و35 جريحا في اشتباكات قبلية بشرق السودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط 4 قتلى و35 جريحا إثر اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.

وشهدت بورتسودان، اليوم الأحد، تجدد القتال بين قبيلتي النوبة والبني عامر، عقب احتكاكات حدثت بين منسوبين للقبيلتين.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن بين المصابين 4 عناصر من قوات الأمن، وجميع الإصابات بالذخيرة الحية.

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بدورها، قررت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر فرض حظر التجوال في مدينة بورتسودان، من الساعة الخامسة مساءا إلى السادسة صباحا، وذلك لاحتواء هذه التوترات القبلية.

وقالت اللجنة إنها خولت القوات النظامية باستخدام كافة التدابير والقوة القانونية لاحتواء الاشتباكات.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت عواصم ولايات الشرق الثلاث "بورتسودان، كسلا، القضارف" اشتباكات دامية بين البني عامر والنوبة، وتم احتوائها بتوقيع اتفاق وقف العدائيات بين القبيلتين والمعروف محليا بالقلد.

وفي مايو/أيار الماضي، دفعت الخرطوم بتعزيزرات عسكرية إلى مدينة كسلا شرقي السودان، برفقة وفد رفيع من هيئة أركان الجيش السوداني، لاحتواء اشتباكات قلبية أدت لمقتل وإصابة العشرات.