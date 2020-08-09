كارثة بيروت.. 80 طن مساعدات إماراتية إلى لبنان

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، في أعمال مؤتمر المانحين المخصص لمساعدة الشعب اللبناني، جراء كارثة بيروت.

وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، خلال مشاركة في أعمال المؤتمر، والذي نظمته الحكومة الفرنسية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجهت بتقديم كل دعم ممكن للأشقاء اللبنانيين.

وأوضحت أن الإمارات أرسلت نحو 80 طنا من المساعدات من خلال 3 رحلات جوية، لتعزيز جهود الطواقم الطبية والتي تعمل بشكل دؤوب من أجل إنقاذ المصابين والمتضررين في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

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وقالت الهاشمي إن إرسال المساعدات جاء بالتعاون مع المنظمات والأطراف الدولية الفاعلة، كمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والصليب الأحمر اللبناني، لضمان سرعة الاستجابة ووصول المساعدات إلى مستحقيها.



وأضافت، خلال المؤتمر، أن دولة الإمارات تؤكد أن تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها يتطلب أن تكون كافة المنافذ والموانئ والمطارات تحت الإشراف المنفرد لدولة لبنان، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1701 الهادف إلى نزع الأسلحة لتكون مقتصرة في يد القوات المسلحة اللبنانية.

وأشارت إلى أن الإمارات تأمل في أن ينجح المؤتمر في تحقيق المساعدات المطلوبة وإنشاء آلية موحدة وشفافة للاستجابة الإنسانية الطارئة للشعب اللبناني، وتركيز الدعم على القطاعات الحيوية في إطار تقديم الجهود الإغاثية مثل الصحة والتعليم والغذاء والمأوى، وبما يضمن استمرارية الخدمات ولا سيما الصحية والتعليمية.