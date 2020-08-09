الرئيس البيلاروسي يقترب من الفوز بولاية سادسة

تصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو نتائج الانتخابات الرئاسية بفارق كبير، الأحد، وفق ما أظهر استطلاع رسمي.



وأغلقت غالبية مكاتب الاقتراع، لكن سمح لبعضها بتمديد نشاطها بسبب إقبال الناخبين الذي شكلوا طوابير طويلة في الجمهورية السوفياتية السابقة التي تحد روسيا والاتحاد الأوروبي ويقودها لوكاشنكو منذ 1994.

ووفق استطلاع رسمي أجري مع الخروج من مكاتب الاقتراع، حصل الرئيس على 79.7 بالمئة من الأصوات، في حين حلت المرشحة المعارضة سفتلانا تيخانوفسكايا ثانية بـ9.8 بالمئة من الأصوات. وينتظر إعلان النتائج الرسمية ليلا.

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ولم تعلق حملة تيخانوفسكايا على هذه النتائج، لكنها نددت بحصول عمليات تزوير واسعة تقف وراءها السلطة لضمان فوز لوكاشنكو بولاية رئاسية سادسة.

وجرى التصويت في أجواء متوترة، تحت رقابة الشرطة التي قيدت الحركة داخل العاصمة مينسك، ونشرت مدرعات وعربات لشرطة مكافحة الشغب، وفق صحافيين من وكالة فرانس برس.

وترددت أصوات أغان معارضة من شرفات المباني والسيارات.