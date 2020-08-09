قذائف إسرائيلية تجاه قطاع غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق أمس قذائف مدفعية عدة على أطراف شرق قطاع غزة من دون إصابات. وذكرت المصادر، أن إطلاق القذائف استهدف أراضي زراعية وموقع رصد يتبع للجماعات المسلحة في قطاع غزة مما خلف أضرارا مادية. وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن الجيش الإسرائيلي يتعمد إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين في منازلهم ومزارعهم شرق قطاع غزة.

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