زلزال يهز كارولاينا الشمالية ولاضحايا

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واشنطن: ضرب زلزال بقوة 5,1 درجات الأحد كارولاينا الشمالية، في حدث نادر بهذه الولاية الأميركية الواقعة جنوب شرق البلاد، حيث اهتزت المباني بدون الإبلاغ عن سقوط جرحى أو تسجيل أضرار كبيرة.
وأوضح المرصد الجيولوجي الأميركي أن الهزّة جرت الساعة 08,07 (12,07 ت غ) على عمق 3,7 كلم، وأن مركزها قرب مدينة سبارتا المجاورة لجبال الأبالاش.
وأشار المرصد إلى أن "الزلازل القوية نادرة نسبيا في هذه المنطقة"، مضيفا أنه "في القرن العشرين، وقع زلزال واحد بقوة تتجاوز خمس درجات وعلى بعد مئة كلم من موقع هذا الزلزال، في جبال غرايت سموكي عام 1916".
وقالت المقيمة في مدينة ترافيل المجاورة ميكائيلا جونسون لتلفزيون محلي إن الزلزال أدى إلى "سقوط أغراض من على رفوفنا".
وقالت المقيمة إميلي بوف "عندما بدأ، بدا الأمر كصاعقة طويلة، ثم حدث اهتزاز لثلاث دقائق".
وقال رئيس بلدية سبارتا ويس برينيغار للتلفزيون المحلي إنه لم تسجل أي إصابة خطرة أو أضرار كبيرة.
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