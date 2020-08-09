شكرا لقرائتكم خبر عن أمين ائتلاف دعم مصر: المشاركة فى انتخابات الشيوخ واجب لدعم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد السجينى، أمين ائتلاف دعم مصر"زعيم الأغلبية البرلمانية"، المصريين للنزول لصناديق الاقتراع والمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإظهار صورة لائقة لمصر أمام العالم أجمع، مؤكدا ثقته بحرص المواطن على الإدلاء بصوته ووعية فى مدى أهمية ذلك والحرص على توصيل صوته للوصول بمؤسسات تمثله وتليق به أمام العالم ومن ثم التمكن من اختيار الأفضل والوصول به لمجلس الشيوخ.

وأشار أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعهدت باتخاذ كافة التدابير الوقائية لعملية الاقتراع ومنها تعقيم اللجان وإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامة وتفعيل المسافات الآمنة بين الناخبين بعضهم، مشددا أن المشاركة الإيجابية تعد واجباً وطنياً واستحقاقا دستورياً وذلك فى إطار دعم الدولة الوطنية لاستكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية.

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ولفت إلى أن المصريين لديهم وعي كامل بالتحديات الخارجية والداخلية ونتق على حرصهم فى المشاركة وعدم العزوف خاصة، وأن انتخابات الشيوخ تمثل دفعة كبيرة للمشاركة السياسية وتفعيل دور الأحزاب وتوسيع قاعدة الاشتراك فى بناء رؤى وخطط الدولة، وأن تكون ممثلة عن صوت الشعب.

كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، قد لفت إلى أن الهيئة تدرس بجدية توقيع عقوبة غرامة 500 جنيه على كل من يتخلف عن أداء واجبه الوطنى بعدم الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ دون عذر، وفقا لصحيح القانون.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم فى بيان له، أن الدولة تتحمل أعباء كثيرة وتكاليف باهظة من أجل إتمام الاستحقاق الدستورى المتمثل فى انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يحتم على المواطنين ضرورة المشاركة بكثافة فى تلك الانتخابات وعدم التقاعس عن أداء دوره تجاه بلده كمواطن مصرى، مضيفا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب.