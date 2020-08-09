غدا.. وزير التربية والتعليم يتحدث عن بنك المعرفة بالأعلى للثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: يعقد المجلس الأعلى للثقافة، لقاء ثقافي بعنوان "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات" والتي تنظمه لجنة الكتاب والنشر بالمجلس برئاسة الدكتور خالد العامري مقرر اللجنة بالمجلس، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي. وتدير اللقاء الدكتورة غادة طوسون، عضو اللجنة، ويشارك به عدد من المتخصصين والمعنيين بالكتاب والنشر. ويقام اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس الحالي؛ بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ كما يبث اللقاء عبر صفحة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب.

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