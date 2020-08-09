98500 جنيه للطب.. ننشر أسعار كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2020-2021)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن أسعار الكليات للعام الجامعي الجديد 2020-2021، والتي من المقرر أن يتقدم لها طلاب شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها.

وتحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تقدم الجامعة تعليما متميزا لمن يرغب في الالتحاق بها من الطلاب، ضمن مجموعة متميزة من الكليات داخل الجامعة ومنها: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الهندسة، الإعلام، الآثار والإرشاد السياحي، التربية الخاصة وغيرها من الكليات.

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وحددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسعار كلياتها للعام الجامعي الجديد، وجاءت كالتالي:

- كلية الطب البشري 98500 ألف جنيه.

- كلية طب وجراحة الفم والأسنان 75 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 60 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 50 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الطبية التطبيقية 32 ألف جنيه لـ«العلوم الطبية».

- كلية التمريض 20 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 45 ألف جنيه.

- كلية الإعلام «الشعبة العربية» 28 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والاقتصاد «الشعبة العربية والإنجليزية 26 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات 24 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة 22 ألف جنيه.

- كلية الآثار والإرشاد السياحي 16 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.

وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأن الجامعة تطلب للالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة 2020، مجموعة من الأوراق تتمثل في أصول الأوراق (أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها + أصل شهادة الميلاد).

ويشترط إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة و6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء، ونموذج 2 جند للذكور المصريين، واستمارة 6 جند أو شهادة ميلاد كمبيوتر مستخرجة حديثا بيها الرقم الثلاثي العسكري للذكور المصريين مواليد 2001 وما قبلها.