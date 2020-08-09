سوريا تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ ) أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وقالت وزارة الصحة السوربة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "تم تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 1188 حالة".

وأضافت: "تم تسجيل حالتي وفاة ما يرفع عدد المتوفين إلى 52 حالة ".

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها ليرتفع العدد الكلي إلى 101 حالة، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة .

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