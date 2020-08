De nouvelles preuves de l'achat de nitrate d’ammonium par le Qatar pour le Hezbollah

De nouvelles preuves sont récemment apparues de la contribution du Qatar à l’achat de nitrate d’ammonium, la substance qui a fait exploser le port de Beyrouth pour organiser, pour le parti terroriste Hezbollah. Le directeur du Centre égyptien de réflexion et d'études stratégiques, Khaled Okacha, a révélé les détails de l'implication du Qatar dans l'achat de « nitrate d’ammonium » et de le livrer au Hezbollah. Okacha a expliqué : « L'enquête de Fox News a prouvé l'implication du Qatar dans l'achat de nitrate d'ammonium et sa livraison au Hezbollah », notant que le Qatar avait offert un pot-de-vin estimé à 750 millions d'euros pour dissimuler le scandale de son financement au Hezbollah. Et il a poursuivi : « Le Liban a été détourné dans des conflits régionaux, mais peut-être que ce moment difficile sera dans l'intérêt du peuple libanais d'unir ses rangs ». Il a noté que ce qui s'est passé récemment à Beyrouth conduira à un changement majeur en préparation au niveau international, ajoutant : « Le Liban changera sans aucun doute ».

