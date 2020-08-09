سوريا تُسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1188 حالة.
وأضافت الوزارة أنها وثقت حالتي وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروسإلى 52.
وأشارت إلى أن 15 مصابا تعافوا من فيروس "كوفيد -19"، حيث بلغ عدد المتعافين من الفيروس 346.
يُذكر أن الإصابات في سوريا تشهد مؤخرا ازديادايوميا، إذ تم يوم الجمعة تسجيل 65 إصابة، وأول أمس 61 إصابة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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