اخبار العالم

سوريا تُسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

سجلت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، 63 إصابة جديدة بفيروس ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1188 حالة.

 

وأضافت الوزارة أنها وثقت حالتي وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس

إلى 52.

 

Advertisements

وأشارت إلى أن 15 مصابا تعافوا من فيروس "كوفيد -19"، حيث بلغ عدد المتعافين من الفيروس 346.

 

يُذكر أن الإصابات في سوريا تشهد مؤخرا ازديادا

يوميا، إذ تم يوم الجمعة تسجيل 65 إصابة، وأول أمس 61 إصابة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تُسجل 63 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا